Карпенко: в ночь с 26 на 27 января ЦИК объявит предварительные результаты выборов Президента

В период электоральной кампании крайне важно получать оперативную и достоверную информацию о ходе голосования, дополняя ее комментариями не ангажированных экспертов и наблюдателей. Все это в том числе функции Информационного центра ЦИК Беларуси. 24 января он открылся во Дворце Республики. А в основной день голосования – 26 января – он будет работать круглосуточно и в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

26 числа в режиме нон-стоп будет идти работа нашего центра. Мы будем выходить в эфир по заявленному графику. Будем информировать общественность о том, какой процент принял участие в голосовании наших граждан. В том числе, с учетом досрочного голосования, которое сейчас идет. И где-то в 02.30 ночи с 26 на 27 мы выйдем в эфир и скажем некоторые предварительные результаты выборов Президента. В 11 часов утра, 27 января мы заявим предварительные результаты. Почему предварительные, потому что для того, чтобы принять окончательное решение у ЦИК есть 10 дней. Для того, чтобы получить все первичные документы с территорий от участковых территориальных комиссий и подвести итоги.