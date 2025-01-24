Муковозчик: Беларусь вместе с глобальными игроками присутствует в эпицентре событий на близком расстоянии

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Нам очень сильно повезло. Вот мы еще, поскольку в процессе, в моменте, в течении, а вот будет время, когда мы, я надеюсь, будет такое время, когда мы уйдем на покой, и в этот момент можно будет, действительно окинув, что называется, жизнь взглядом назад, понять, что мы с вами видели буржуазную контрреволюцию. Мы видели попытку цветного мятежа, то есть силового захвата власти. Мы видели, как рухнул на наших глазах однополярный мир. А перед этим мы видели, как рухнула первая попытка построить ту самую диктатуру добра и справедливости. Именно поэтому добро должно быть с кулаками, чтобы не закончилось, как с Советским Союзом.

И самое главное, что мы здесь, мы даже и не хотели… Что, кто-то из белорусов сильно стремился вот в это во все? Нет! А Президент фактически поставил нас на самое острие, в самый эпицентр, можно сказать, в самую тютельку. И мы вместе с глобальными игроками, не являясь глобальным игроком на этой планете, но мы присутствуем во всем этом на самом близком расстоянии, смотрим, видим. И это, я думаю, для нации это будет очень полезным опытом.