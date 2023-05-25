Карпенко: «Работа не прекращалась, она ведётся». Как в Беларуси совершенствуют избирательное законодательство?

Новости Беларуси. Как обеспечить электоральный суверенитет? Единый ответ в эти дни вырабатывают белорусские и зарубежные парламентарии, аналитики и эксперты, представители центральных избирательных органов стран СНГ на международной конференции в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях гибридных войн и геополитического шторма, избирательный процесс оппоненты все чаще используют для раскачивания ситуации и подрыва основ стабильности государств. Неприкрытое зомбирование избирателей технологиями цветных революций, истерия в социальных сетях, попытки терактов. За несколько последних лет это испытали многие страны Содружества Независимых Государств.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня себя должны обезопасить, потому что выборы, электоральный процесс – это исключительно в интересах белорусского народа, стабильного развития нашего государства.

Артем Туров, депутат Государственной думы России:

Главное, конечно, – защита суверенитета наших стран, обеспечение невмешательства третьих стран в наши внутренние дела. Это тоже очень важная задача для того, чтобы никто не мог вмешиваться ни при подсчете голосов, ни в общем в избирательный процесс – ни в информационный, ни в технологический. Зарубежные эксперты изучают опыт Беларуси по совершенствованию избирательного законодательства. Недавно принят Кодекс. Новации прошли всеобщее обсуждение. Введен единый день голосования по выборам депутатов всех уровней. Впервые он назначен на февраль 2024-го.



Фото: сайт ЦИК Беларуси

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Конференция одной из своей целей преследует актуализацию тех новаций избирательных права и технологий, которые были заложены в соответствии с измененной Конституцией Республики Беларусь накануне важного общественно-политического события – единого дня голосования. Фактически летом мы вступаем в активную фазу подготовки, хотя работа не прекращалась, она ведется. Это и подготовка методических рекомендаций, разъяснение действующего теперь уже избирательного законодательства.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Технологии, которые используются в избирательном процессе, гражданское общество в избирательном процессе, тут имеются в виду и политические партии, и общественные организации каким образом взаимодействуют с государственными органами в рамках избирательной кампании. И самый важный с моей точки зрения аспект, на котором мы тоже акцентировали внимание, – это молодежь в избирательном процессе. Потому что молодежь – это наше будущее.