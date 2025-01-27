Выборы Президента Беларуси прошли в строгом соответствии с законом. Это отмечено международными наблюдателями, которые работали на избирательных участках. СНГ, ШОС, ряд государств Европы, Азии и Африки – география зарубежных экспертов широка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытость и прозрачность – отличительные качества выборов, которые отмечали международные наблюдатели. Их мнение единодушно – в стране были созданы все условия для свободного и спокойного волеизъявления граждан.
Абдулла Аль-Джаудер, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (ОАЭ):
У вас отличная страна, отличные люди. Вы очень гостеприимны. На мой взгляд, выборы проходят гладко. Очевидно, что все организовано на хорошем уровне. Все процедуры просты. Из Арабских Эмиратов наблюдать за выборами в Беларуси приехало три человека.
Хиромити Ватанабэ, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Япония):
Самое главное в любых выборах – это, конечно же, честность, прозрачность, справедливость. Я приехал, чтобы посмотреть, как с этим обстоят дела в Беларуси. На мой взгляд, все процессы именно так и проходят. В вашей стране для голосования необходимы документы, такие как паспорт или ID-карта. В Японии дела обстоят иначе. Могу сказать, что на тех участках, где я был – могу подтвердить, что выборы были прозрачными.
Действительность, которую оценили наблюдатели, сильно отличалась от мнения, которое пыталась навязать западная пропаганда. Представители международного сообщества лично убедились в законности и открытости избирательного процесса в Беларуси.