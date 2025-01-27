Наблюдатель из Японии: самое главное в выборах – честность прозрачность, справедливость

Выборы Президента Беларуси прошли в строгом соответствии с законом. Это отмечено международными наблюдателями, которые работали на избирательных участках. СНГ, ШОС, ряд государств Европы, Азии и Африки – география зарубежных экспертов широка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открытость и прозрачность – отличительные качества выборов, которые отмечали международные наблюдатели. Их мнение единодушно – в стране были созданы все условия для свободного и спокойного волеизъявления граждан.

Абдулла Аль-Джаудер, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (ОАЭ):

У вас отличная страна, отличные люди. Вы очень гостеприимны. На мой взгляд, выборы проходят гладко. Очевидно, что все организовано на хорошем уровне. Все процедуры просты. Из Арабских Эмиратов наблюдать за выборами в Беларуси приехало три человека.