Карпенко: обозначены 4 даты для проведения выборов Президента, решение за Палатой представителей

Предстоящие президентские выборы в Беларуси должны завершить формирование обновленной политической системы страны. Об этом 10 сентября заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашем суверенном политическом поле спеет новый урожай. Политическая система должна отражать развитие государственности и этапы становления общества. В годы разрухи над пропастью нужна была центральная крепкая власть, теперь время разделения полномочий и роста институтов народовластия.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Политическая кампания 2025 года, предстоящие выборы Президента – это завершающий этап той масштабной политической модернизации, которая была начата в стране в результате внесения изменений, дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Вы знаете, что мы обновили уже в соответствии с новым законодательством, конституционным законодательством, обновили законодательную власть, избраны обе палаты парламента, избраны депутаты местных Советов, избраны делегаты Всебелорусского народного собрания, и это собрание начало работать как конституционный орган. Естественно, мы выходим на финишную прямую – проведение выборов Президента в 2025 году.