Карпенко: обозначены 4 даты для проведения выборов Президента, решение за Палатой представителей
Предстоящие президентские выборы в Беларуси должны завершить формирование обновленной политической системы страны. Об этом 10 сентября заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашем суверенном политическом поле спеет новый урожай. Политическая система должна отражать развитие государственности и этапы становления общества. В годы разрухи над пропастью нужна была центральная крепкая власть, теперь время разделения полномочий и роста институтов народовластия.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Политическая кампания 2025 года, предстоящие выборы Президента – это завершающий этап той масштабной политической модернизации, которая была начата в стране в результате внесения изменений, дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Вы знаете, что мы обновили уже в соответствии с новым законодательством, конституционным законодательством, обновили законодательную власть, избраны обе палаты парламента, избраны депутаты местных Советов, избраны делегаты Всебелорусского народного собрания, и это собрание начало работать как конституционный орган. Естественно, мы выходим на финишную прямую – проведение выборов Президента в 2025 году.
День выборов пока не определен. Известно четыре даты. Решение примет парламент. Но за всеми политическими процессами Президент нацеливает уже сейчас видеть следующую пятилетку. Ведь политика для Беларуси не самоцель, а лишь один из инструментов достижения задачи – государства для народа.