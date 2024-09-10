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Карпенко: обозначены 4 даты для проведения выборов Президента, решение за Палатой представителей

10 сентября 2024 17:50
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Предстоящие президентские выборы в Беларуси должны завершить формирование обновленной политической системы страны. Об этом 10 сентября заявил Александр Лукашенко на совещании об актуальных внутриполитических вопросах и подготовке к проведению политических кампаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карпенко: обозначены 4 даты для проведения выборов Президента, решение за Палатой представителей-2

В нашем суверенном политическом поле спеет новый урожай. Политическая система должна отражать развитие государственности и этапы становления общества. В годы разрухи над пропастью нужна была центральная крепкая власть, теперь время разделения полномочий и роста институтов народовластия.

Карпенко: обозначены 4 даты для проведения выборов Президента, решение за Палатой представителей-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Политическая кампания 2025 года, предстоящие выборы Президента – это завершающий этап той масштабной политической модернизации, которая была начата в стране в результате внесения изменений, дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Вы знаете, что мы обновили уже в соответствии с новым законодательством, конституционным законодательством, обновили законодательную власть, избраны обе палаты парламента, избраны депутаты местных Советов, избраны делегаты Всебелорусского народного собрания, и это собрание начало работать как конституционный орган. Естественно, мы выходим на финишную прямую – проведение выборов Президента в 2025 году.

Карпенко: обозначены 4 даты для проведения выборов Президента, решение за Палатой представителей-6

День выборов пока не определен. Известно четыре даты. Решение примет парламент. Но за всеми политическими процессами Президент нацеливает уже сейчас видеть следующую пятилетку. Ведь политика для Беларуси не самоцель, а лишь один из инструментов достижения задачи – государства для народа. 

# Выборы в Беларуси # Евгений Пустовой # Игорь Карпенко

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