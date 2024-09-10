К «Дожинкам» в Орешковичах готовились целый год – смотрите, как преобразилась деревня

В Березинском районе отметили «Дожинки», подвели итог всей жатвы. Столицей праздника хлеборобов на это раз стала деревня Орешковичи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Готовились к торжествам здесь основательно целый год. В итоге деревню не узнать: новое дорожное полотно, обновленный ФАП, Дом культуры и магазин. Праздник прошел, а комфорт для сельчан остался. Подробнее, что было и что стало, – Екатерина Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Орешковичи – современная деревня. Здесь чувствуется комфорт. Оценить можно сразу. Например, дороги. Благоустроены десятки километров. Водители счастливы – подвески на месте.

Деревню не узнать. Расцвела. Начали с заброшенных и ветхих домов. Задача стояла навести красоту и порядок. Выполнили. Помимо этого, преобразились социальные объекты. Так, в фельдшерско-акушерском пункте освежили кровлю, установили современные стеклопакеты и новые двери. Поменяли забор. Внутри здания провели косметический ремонт. Помещение стало светлым и просторным. Теперь комфортно как медперсоналу, так и пациентам.