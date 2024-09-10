«Они не рады, что эти люди вышли» – Лукашенко о реакции беглых на указ об амнистии

Мало того что они в медийном поле плетутся в хвосте, живут повесткой из белорусского Дворца Независимости, так теперь еще занялись воровством. Решение Первого приписывают себе. Между тем в условиях затянувшегося украинского конфликта и безрезультатности политики изоляции Минска и Москвы западные элиты начинают пересматривать линию поведения, в которой беглые теряют свою рукопожатость даже в локациях западной демократии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На все им наплевать. Даже на те вопросы, ради которых они вообще-то жить должны. Возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Сколько раз сказано: у нас нет политических статей. И по политическим статьям мы никого не осудили. Поскольку их нет просто. Нет политзаключенных. Ладно, но так вы боритесь за этих «политзаключенных». Принимались решения, я принимал эти решения по десяткам этих так называемых политзаключенных. Ну, радовались бы, поблагодарили как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там, за границей, что они внесли огромный вклад и заставили «дыктатора» принять подобное решение.

Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я никогда по указке и под давлением не принимал решения. Это были мои решения. Кто-то заболел, кто-то уже на прогулки ходить не может. В отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну, всякое бывает в жизни. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет? Мы их отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь. Так я говорю: нет, чтобы поблагодарить за то, что мы за них решили эту проблему. Нет, они не рады. Мы ж четко понимаем. Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Так им же американцы и другие говорят. Ребята, а вы где были? Какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет.