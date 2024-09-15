Карпенко о выборах 2025 года: мы планируем расширить круг международных наблюдателей

О предстоящих выборах, электоральном суверенитете и международном опыте поговорили с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Интервью в программе «Неделя» на СТВ.
О предстоящих выборах, электоральном суверенитете и международном опыте поговорили с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Интервью в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В рамках Международной ассоциации избирательных органов мы изучаем опыт и дальнего зарубежья. И я не буду скрывать, мы под президентские выборы 2025 года планируем расширить круг международных наблюдателей, в том числе за счет приглашения центральных избирательных органов тех стран, с которыми мы взаимодействуем в рамках Международной ассоциации избирательных органов. Понятно, что все 120 стран мы приглашать не будем, но вместе с тем не только страны СНГ будут приглашены на президентские выборы 2025 года.
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