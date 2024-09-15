Прямой эфир

Карпенко о выборах 2025 года: мы планируем расширить круг международных наблюдателей

15 сентября 2024 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О предстоящих выборах, электоральном суверенитете и международном опыте поговорили с председателем ЦИК Беларуси Игорем Карпенко. Интервью в программе «Неделя» на СТВ.

Карпенко о выборах 2025 года: мы планируем расширить круг международных наблюдателей-2

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В рамках Международной ассоциации избирательных органов мы изучаем опыт и дальнего зарубежья. И я не буду скрывать, мы под президентские выборы 2025 года планируем расширить круг международных наблюдателей, в том числе за счет приглашения центральных избирательных органов тех стран, с которыми мы взаимодействуем в рамках Международной ассоциации избирательных органов. Понятно, что все 120 стран мы приглашать не будем, но вместе с тем не только страны СНГ будут приглашены на президентские выборы 2025 года.

Полное интервью читайте здесь.

# Выборы в Беларуси # Международное сотрудничество # Игорь Карпенко

Другие новости рубрики

Все новости
На каком этапе подготовка к выборам Президента в Беларуси? Рассказал председатель ЦИК
15 сентября 2024 17:04

На каком этапе подготовка к выборам Президента в Беларуси? Рассказал председатель ЦИК

Карпенко: избирательная система США очень запутанная и непредсказуемая
15 сентября 2024 17:03

Карпенко: избирательная система США очень запутанная и непредсказуемая

Председатель ЦИК рассказал про предстоящие выборы Президента! Интервью с Игорем Карпенко
15 сентября 2024 17:02

Председатель ЦИК рассказал про предстоящие выборы Президента! Интервью с Игорем Карпенко