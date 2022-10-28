Сердечно-сосудистые заболевания у детей. На какие симптомы родителям стоит обратить внимание?

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Сердечно-сосудистые заболевания также, как онкологические болезни и сахарный диабет прочно удерживают свои позиции среди самых распространенных и опасных болезней XXI века. Чума, тиф и оспа ушли в прошлое. Но их место пустым не осталось. С течением времени появляются новые болезни, которые являются не менее опасными. Определенную роль в прогрессировании заболевания играет наследственность. Существенно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и образ жизни, который ведет человек.

Екатерина Дунаева, старший преподаватель кафедры педиатрии БелМАПО:

Факторами риска будут являться ожирение, неправильное питание, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни. Кроме того, поражение сердца может стать осложнением некоторых инфекционных заболеваний. В том числе и коронавирусной инфекции. Ольга Козич, врач-кардиолог высшей категории:

Неправильное питание может привести к эпизодам повышения давления, у детей в том числе. У детей это может быть проявлением носового кровотечения или длительная головная боль. Екатерина Дунаева:

Ребенок может уже родиться с пороком сердца, но некоторые заболевания приобретаются в течение жизни. Для детей грудного возраста признаком патологии сердечно-сосудистой системы являются трудности с кормлением, плохой набор веса, затрудненное или учащенное дыхание. Дети постарше могут жаловаться на плохую переносимость физической нагрузки, на утомляемость, головную боль и головокружение.

Ольга Козич:

Отметить стоит, что наши дети, к сожалению, очень много времени проводят за компьютерными играми. И есть уже ряд исследований, которые говорят о том, что активная игра и сидение за компьютерными играми может способствовать возникновению тяжелых, сложных нарушений ритма, которые потом требуют длительного и долгого лечения.