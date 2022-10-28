Сердечно-сосудистые заболевания у детей. На какие симптомы родителям стоит обратить внимание?
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Сердечно-сосудистые заболевания также, как онкологические болезни и сахарный диабет прочно удерживают свои позиции среди самых распространенных и опасных болезней XXI века. Чума, тиф и оспа ушли в прошлое. Но их место пустым не осталось. С течением времени появляются новые болезни, которые являются не менее опасными.
Определенную роль в прогрессировании заболевания играет наследственность. Существенно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и образ жизни, который ведет человек.
Екатерина Дунаева, старший преподаватель кафедры педиатрии БелМАПО:
Факторами риска будут являться ожирение, неправильное питание, курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни. Кроме того, поражение сердца может стать осложнением некоторых инфекционных заболеваний. В том числе и коронавирусной инфекции.
Ольга Козич, врач-кардиолог высшей категории:
Неправильное питание может привести к эпизодам повышения давления, у детей в том числе. У детей это может быть проявлением носового кровотечения или длительная головная боль.
Екатерина Дунаева:
Ребенок может уже родиться с пороком сердца, но некоторые заболевания приобретаются в течение жизни.
Для детей грудного возраста признаком патологии сердечно-сосудистой системы являются трудности с кормлением, плохой набор веса, затрудненное или учащенное дыхание. Дети постарше могут жаловаться на плохую переносимость физической нагрузки, на утомляемость, головную боль и головокружение.
Ольга Козич:
Отметить стоит, что наши дети, к сожалению, очень много времени проводят за компьютерными играми. И есть уже ряд исследований, которые говорят о том, что активная игра и сидение за компьютерными играми может способствовать возникновению тяжелых, сложных нарушений ритма, которые потом требуют длительного и долгого лечения.
Подросткам необходимо выделять час времени на интенсивную нагрузку. Это важно для поддержания хорошей физической формы и нормального веса. Кроме того, необходимо проводить своевременную вакцинацию от гриппа и коронавируса, а также проходить плановую диспансеризацию, чтобы выявить более ранние признаки развития патологий.
Екатерина Дунаева:
Многие факторы риска болезней сердца являются управляемыми, заложить привычку здорового сердца можно уже в детстве. Это в первую очередь сбалансированное и полноценное питание, в котором есть место мясу, рыбе, овощам, фруктам, кашам, молочным продуктам. А вот увлечение калорийными перекусами, сладкими напитками, фастфудом, может способствовать развитию ожирения. Кроме того, важна достаточная подвижность ребенка, например, ребенку дошкольного возраста нужно минимум три часа физической активности в день.