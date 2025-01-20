Карпенко: ни Блинкен, ни руководитель Сейма Литвы не будет определять легитимность наших выборов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как Беларусь готовится к выборам Президента, презентацию книги об Александре Лукашенко и почему её стоит прочесть каждому, как прошла инаугурация Трампа, что изменится в политике с его приходом в Белый дом, а также другие важнейшие международные события. В эфире председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы очень правильно заметили, что впервые в таком новом формате проходят выборы. Если так вспоминать: 2001-й год – попытка цветной революции, 2006-й год – попытка цветной революции, 2010-й год - вся эта гоп-компания – попытка цветной революции. 2020-й год вообще у всех очень хорошо в памяти отпечатался. А сейчас очень всё спокойно, взвешенно, размеренно. И никаких кроме вот правильно вы сказали: собака лает - караван идет. Кроме вот там совсем уже каких-то смешных там бросов, фейков, попыток из-за границы какие-то видео снимать с какими-то, значит, бумажками. Все очень четко, красиво и правильно. Это ж очень такой интересный результат.

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:

Я хочу сказать так, что, когда мы впервые закладывали такое понятие, как электоральный суверенитет, а он, кстати, нашел отражение в Концепции национальной безопасности, мы тогда смотрели в будущее и понимали, что, во-первых, необходимо создать не только безопасные условия и не допустить вмешательства в избирательный процесс кого бы то ни было. Но мы рассматривали еще и с точки зрения того, что нельзя допустить, чтобы выборное лицо, обладающее такими полномочиями, вдруг было, будем так говорить, заангажировано определенными геополитическими игроками или какими-то транснациональными корпорациями или капиталом. На наш взгляд, все-таки Президент должен зависеть исключительно от воли своего народа. И никак иначе. Для этого мы и заложили механизмы определенные. В частности, ни господин Блинкен, ни руководитель Сейма Литвы будет определять легитимность наших выборов и нашей власти. А у нас есть такие полномочия, например, Всебелорусского народного собрания. Оно может определить легитимность прошедших выборов. Если собрание примет решение, что такие выборы нелегитимны, значит, ЦИК тогда отменяет результаты и назначает повторные выборы. Конституционный Суд у нас наделен правом давать оценку конституционности выборов.

И поэтому я хотел бы сказать всем этим господам, которые неймется им, так сказать, и они тут все высказывают и свои какие-то суждения озвучивают относительно наших выборов. Успокойтесь, господа, выборы мы проводим для себя, для своей страны, для своего народа.

