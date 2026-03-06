Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в расширении контактов с Ганой

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Ганы с Днем Независимости. Глава нашего государства особо отметил лидерство Джона Драмани Махамы и его инициативы по реформированию сферы госуправления и экономики, стабилизации финансовой системы, улучшению социальной поддержки и борьбе с незаконной добычей природных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Все это является положительными факторами в деле укрепления суверенитета, экономической и продовольственной безопасности Ганы», – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в расширении двусторонних контактов, развитии сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленной кооперации, нефтехимии и других отраслях взаимного интереса. «Уверен, углублению связей будет способствовать активизация деятельности по реализации совместных проектов», – отметил белорусский лидер.