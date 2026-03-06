Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в расширении контактов с Ганой

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Президента Ганы с Днем Независимости. Глава нашего государства особо отметил лидерство Джона Драмани Махамы и его инициативы по реформированию сферы госуправления и экономики, стабилизации финансовой системы, улучшению социальной поддержки и борьбе с незаконной добычей природных ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.