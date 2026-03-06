Более 200 человек погибли при обрушении на руднике в Конго

При обрушении на руднике в Конго погибли более 200 человек, около 70 из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди, которые несколько дней идут на востоке страны, вызвали многочисленные оползни, и один из них накрыл карьер и лагерь, где жили шахтеры и их семьи. Точное количество жертв и пострадавших остается неизвестным: многие люди работали нелегально, без оформления документов. Из-за нехватки средств и техники власти не могут организовать эффективную поисково-спасательную операцию.