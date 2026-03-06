Минздрав: экспорт белорусских лекарств в 2025-м превысил 222 млн долларов

Экспорт белорусских лекарств в 2025 году превысил 222 миллиона долларов. Минздрав фиксирует уверенный рост отрасли – как внутри страны, так и на внешних рынках. Сегодня белорусские производители предлагают более полутора тысяч наименований препаратов, и свыше 700 из них – разработки холдинга «Белфармпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На внутреннем рынке отечественные лекарства удерживают сильные позиции. В стоимостном выражении их доля превысила 50 %, а в реальном потреблении – около 65 % в аптеках и более 80 % в госпитальном секторе. Причина очевидна: белорусские препараты в среднем втрое дешевле импортных, что делает их доступными для пациентов и выгодными для государственных закупок. Экспортные показатели тоже растут. Поставки увеличились более чем на 7 %, а география расширилась до 30 стран. Около трети всей произведенной продукции уходит за рубеж, и две трети этих поставок обеспечивает «Белфармпром». Отрасль активно обновляет линейку: за год зарегистрировано 55 новых препаратов. Ценовая политика остается социально ориентированной.