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Польша будет создавать условия для военных сил США на своей территории

06 марта 2026 06:15
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В опубликованной Стратегии внешней политики Польши до 2030 года говорится, что страна будет стремиться сохранить на своей территории военный контингент США. В настоящее время в республике находятся около 10 тысяч американских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша будет создавать условия для военных сил США на своей территории-2

И Варшава намерена создавать для них наиболее привлекательные условия проживания, а также развивать социальные программы и учебные базы. Согласно документу, стратегическое партнерство Польши и США охватывает ряд направлений, включая совместные военные учения, постоянное размещение крупных сил НАТО, строительство военных объектов и выделение средств на закупку американского оружия.

# Польша # США

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