Польша будет создавать условия для военных сил США на своей территории

В опубликованной Стратегии внешней политики Польши до 2030 года говорится, что страна будет стремиться сохранить на своей территории военный контингент США. В настоящее время в республике находятся около 10 тысяч американских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И Варшава намерена создавать для них наиболее привлекательные условия проживания, а также развивать социальные программы и учебные базы. Согласно документу, стратегическое партнерство Польши и США охватывает ряд направлений, включая совместные военные учения, постоянное размещение крупных сил НАТО, строительство военных объектов и выделение средств на закупку американского оружия.