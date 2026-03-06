Поляки перед выбором: отапливать дом или оплачивать лекарства. Что скрывается за «европейским будущим»?

Сейчас пеллеты стоят от 2 до 4 тысяч злотых за тонну, то есть, в лучшем случае, около 1500 белорусских рублей, у нас же за такой объем – не более 400 рублей.