Прямой эфир

Более 2,2 тыс. звонков поступило в инфоцентр ЦИК за период кампании

03 февраля 2025 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В период проведения избирательной кампании в Информационно-справочный центр ЦИК Беларуси позвонили более 2 200 человек. Об этом информирует Telegram-канал Центральной избирательной комиссии.

Более 2,2 тыс. звонков поступило в инфоцентр ЦИК за период кампании-1

Основными вопросами были поиск избирательного участка и уточнение информации о предвыборных программах. Также было получено более 100 письменных обращений. Услугой по поиску избирательного участка на сайте ЦИК Беларуси воспользовались около 80 тысяч человек.

# Игорь Карпенко # Выборы в Беларуси # ЦИК Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко — губернатору Харабовского края: мы готовы расширять поставки
03 февраля 2025 09:49

Лукашенко — губернатору Харабовского края: мы готовы расширять поставки

Карпенко: выборы Президента Беларуси прошли в соответствии с принципами открытости и гласности
03 февраля 2025 09:43

Карпенко: выборы Президента Беларуси прошли в соответствии с принципами открытости и гласности

Когда у нас появится 5G и что с качеством связи в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»
03 февраля 2025 09:39

Когда у нас появится 5G и что с качеством связи в Беларуси? Анонс ток-шоу «По существу»