Более 2,2 тыс. звонков поступило в инфоцентр ЦИК за период кампании

В период проведения избирательной кампании в Информационно-справочный центр ЦИК Беларуси позвонили более 2 200 человек. Об этом информирует Telegram-канал Центральной избирательной комиссии.

Основными вопросами были поиск избирательного участка и уточнение информации о предвыборных программах. Также было получено более 100 письменных обращений. Услугой по поиску избирательного участка на сайте ЦИК Беларуси воспользовались около 80 тысяч человек.