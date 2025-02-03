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Лукашенко — губернатору Харабовского края: мы готовы расширять поставки

03 февраля 2025 09:49
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 февраля, провёл переговоры с губернатором российского региона Дмитрием Демешиным. Белорусский лидер назвал основные направления в области двустороннего сотрудничество, информирует пресс-служба главы государства.

Так, речь шла о белорусских БЕЛАЗах, которые уже давно завоевали известность далеко за пределами нашей страны. Александр Лукашенко обозначил возможности по наращиванию поставок отечественных карьерных самосвалов в Российскую Федерацию. Президент отметил, что на постсоветском пространстве больше никто не производит подобную технику, которая занимает порядка сорока процентов мировых поставок.

«Мы готовы не только расширять поставки, но и обслуживать эту технику, здесь на нас можно рассчитывать», - обозначил Лукашенко.

Лукашенко — губернатору Харабовского края: мы готовы расширять поставки-1

Фото: president.gov.by

По словам белорусского лидера, наша страна готова расширять поставки и электротранспорта, прежде всего — пассажирского. Беларусь имеет возможность «обеспечить под ключ электротехникой» то место на карте, которое определит руководство края.

Кооперация и авиастроение также вошли в список актуальных вопросов двусторонней повестки Беларуси и Хабаровского края. Здесь, по словам Александра Лукашенко, взаимным интересом могут стать поставки белорусских деталей и сборочных единиц для хабаровских предприятий ВПК, а также гражданского авиастроения.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Россия # Государственная политика

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