Лукашенко — губернатору Харабовского края: мы готовы расширять поставки

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 февраля, провёл переговоры с губернатором российского региона Дмитрием Демешиным. Белорусский лидер назвал основные направления в области двустороннего сотрудничество, информирует пресс-служба главы государства.

Так, речь шла о белорусских БЕЛАЗах, которые уже давно завоевали известность далеко за пределами нашей страны. Александр Лукашенко обозначил возможности по наращиванию поставок отечественных карьерных самосвалов в Российскую Федерацию. Президент отметил, что на постсоветском пространстве больше никто не производит подобную технику, которая занимает порядка сорока процентов мировых поставок.

«Мы готовы не только расширять поставки, но и обслуживать эту технику, здесь на нас можно рассчитывать», - обозначил Лукашенко.