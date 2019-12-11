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Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

11 декабря 2019 14:31
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Новости Беларуси. Региональные СМИ на медиарынке в эпоху новых технологий. Как добиться их конкурентоспособности сегодня, обсуждали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание необходимо уделять и улучшению контента, и техническому развитию. Акцент – на наиболее рейтинговые новости, которые связаны с жизнью общества, где главный герой – человек, живущий рядом. При этом не стоит забывать, что одна из задач современной журналистики во всем мире – борьба с фейковыми новостями.

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»-1

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Главная задача – отражать то время, которое мы видим, со всеми его проблемами, противоречиями, сложностями. И в выполнении этой задачи самим участникам медийного процесса следует понимать, что надо и правдиво рассказать, и с таким расчетом, чтобы это повлияло на какие-то изменения в лучшую сторону.

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»-4

Екатерина Серафинович, главный редактор издания «Лидская газета»:
Медийное пространство всеохватывающее. Сегодня наш сайт газеты посещают более 100 стран.

Мы сегодня на семинаре говорим о том, как надо работать, используя опыт не только наших ближайших соседей, но и европейский.

На встрече поделились планами: в ближайшие пару лет организуют повышение квалификации и переподготовку кадров из региональных СМИ на базе ведущих образовательных площадок страны.

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»-7

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»-9

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»-11

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»-13

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»-15

Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»-17

# СМИ Беларуси # общество # Александр Карлюкевич # Екатерина Серафинович # Фотофакт

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