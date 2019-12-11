Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»
Новости Беларуси. Региональные СМИ на медиарынке в эпоху новых технологий. Как добиться их конкурентоспособности сегодня, обсуждали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание необходимо уделять и улучшению контента, и техническому развитию. Акцент – на наиболее рейтинговые новости, которые связаны с жизнью общества, где главный герой – человек, живущий рядом. При этом не стоит забывать, что одна из задач современной журналистики во всем мире – борьба с фейковыми новостями.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Главная задача – отражать то время, которое мы видим, со всеми его проблемами, противоречиями, сложностями. И в выполнении этой задачи самим участникам медийного процесса следует понимать, что надо и правдиво рассказать, и с таким расчетом, чтобы это повлияло на какие-то изменения в лучшую сторону.
Екатерина Серафинович, главный редактор издания «Лидская газета»:
Медийное пространство всеохватывающее. Сегодня наш сайт газеты посещают более 100 стран.
Мы сегодня на семинаре говорим о том, как надо работать, используя опыт не только наших ближайших соседей, но и европейский.
На встрече поделились планами: в ближайшие пару лет организуют повышение квалификации и переподготовку кадров из региональных СМИ на базе ведущих образовательных площадок страны.