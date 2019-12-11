Карлюкевич о роли региональных СМИ на медиарынке: «Главная задача – отражать то время, которое мы видим»

Новости Беларуси. Региональные СМИ на медиарынке в эпоху новых технологий. Как добиться их конкурентоспособности сегодня, обсуждали в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание необходимо уделять и улучшению контента, и техническому развитию. Акцент – на наиболее рейтинговые новости, которые связаны с жизнью общества, где главный герой – человек, живущий рядом. При этом не стоит забывать, что одна из задач современной журналистики во всем мире – борьба с фейковыми новостями.