«Их роль была – быстро остановить противника». На «Линии Сталина» показали в деле воссозданный бронепоезд

Новости Беларуси. 11 декабря на «Линии Сталина» показали в деле воссозданный бронепоезд. Он собран по оригинальным чертежам Коломенского завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вагон ПТ-33 с башенной артиллерией и пулеметами, по легенде, сдерживал атаку противника. Условия боя на себе смогли ощутить историки, а также журналисты. По ту сторону – два немецких танка «Панцирь», самоходка и бронеавтомобиль. Среди мишеней – и ростовые, имитирующие бойцов армии Гитлера. Отметим, в первые месяцы войны на территории Беларуси с врагом боролись 10 таких машин.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: В начальный период войны на территории Беларуси воевало 8 общевойсковых бронепоездов и 2 – войск НКВД. За войну они достаточно большое количество танков уничтожили. Их роль была – быстро остановить противника, задержать на час, на два, на три. Останавливают колонны противника, наносят им серьезный ущерб, немцы очухиваются еще день-два-три. За это время наши войска отступают, перегруппировываются, занимают оборонительное положение.

Здесь в Беларуси их роль была задержать противника – на час, на два, на три. Останавливают колонны противника, наносят ущерб. Немцы очухиваются еще день-два-три. За это вреемя наши войска отступают, занимают оборонительное положение.

На «Линии Сталина» продолжат восстанавливать технику военных лет. Ну а очутиться внутри вагона бронепоезда и опробовать на себе суровые условия боя здесь может каждый.