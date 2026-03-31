Литва заявила о начале строительства новой системы укреплений на границе с Беларусью. Как сообщили в Министерстве обороны балтийской республики, это будут так называемые полосы контрмобильности, которые должны помешать продвижению войск противника вглубь территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зона шириной 150 метров будет включать противотанковые рвы, инженерные сооружения, блокирующие подходы к пограничным постам, а также перекрывающих автодороги из Беларуси. Только в 2026 году на их возведение будет выделено 10 миллионов евро. Всего же работы, которые планируется завершить к 2029 году, обойдутся бюджету в 50 миллионов евро.

Кроме того для усиления защиты Литвы от угрозы якобы исходящей от нашей страны на границе появятся около 30 новых военных объектов, где будут храниться бетонные и проволочные заграждения, а также противотанковые ежи, так называемые «зубы дракона» и колючая проволока для быстрого развертывания в случае угрозы. Всего же на укрепление рубежей Литва намерена в ближайшие 10 лет потратить более миллиарда евро.