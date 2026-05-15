Кардиохирург, аллерголог, ревматолог – как попасть к узкому специалисту, рассказала депутат Мигорсовета

О том, какое решение есть у города для укрепления кадровой безопасности, как столичная медицина переходит на цифровые рельсы, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Наталья Мысливчик, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Очереди к узким специалистам – вопрос, который часто звучит от горожан. Существуют ли системные городские решения, позволяющие перераспределить нагрузку между районами? Например, существует ли механизм, если пациенту нужен определенный врач, он в другом районе, может ли быстро туда пациент попасть?
Наталья Мысливчик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Как правило, в районе есть все специалисты, за исключением каких-то очень узких специалистов – аллерголог, ревматолог, кардиохирург. Тогда мы знаем, что в городе есть городские центры, где принимают эти специалисты. Каждый врач имеет возможность направить туда. Но бывают различные ситуации и такие форс-мажорные обстоятельства, когда в одном районе, где немного учреждений, какого-то специалиста временно нет. Мы понимаем – отпуск, учеба. Тогда между районами, для этого нужны центральные поликлиники, происходит перераспределение. Выделение талонов для населения того района, где в настоящий момент специалиста нет. Такая работа хорошо поставлена в Минске.
Подробности в видео.