Кардиохирург, аллерголог, ревматолог – как попасть к узкому специалисту, рассказала депутат Мигорсовета

О том, какое решение есть у города для укрепления кадровой безопасности, как столичная медицина переходит на цифровые рельсы, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Наталья Мысливчик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Очереди к узким специалистам – вопрос, который часто звучит от горожан. Существуют ли системные городские решения, позволяющие перераспределить нагрузку между районами? Например, существует ли механизм, если пациенту нужен определенный врач, он в другом районе, может ли быстро туда пациент попасть?