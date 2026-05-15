В Беларуси проходит VI Республиканский форум «Семья: сегодня, завтра и всегда»

Семейные ценности в центре внимания государства и церкви. VI Республиканский форум «Семья: сегодня, завтра и всегда» впервые проходит в новом, масштабном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дискуссионные площадки развернулись во всех епархиях Белорусского экзархата. Такой подход позволил объединить духовенство, педагогов, медиков и студентов по всей стране. Главная цель – открытый диалог о защите традиционных устоев общества. Особую значимость событию придает то, что форум официально включен в Государственную программу развития демографического потенциала.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня важно именно для молодежи, для детей наших прививать традиционные семейные ценности, рассказывать об этом, собственными примерами показывать, примерами многодетных семей. Как раз-таки вот эту правильную семейную политику нести в массы.

Главная цель дискуссий – выработка реальных механизмов поддержки семей с участием государства и общества. Сейчас, во время региональных этапов, участники формируют свои предложения. Все они составят основу итоговой резолюции, которую затем рассмотрит Синод Белорусской православной церкви.