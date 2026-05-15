Риск распространения хантавируса «Андес» в Беларуси крайне низок

Риск распространения хантавируса «Андес», который вызвал широкий резонанс в прессе, в Беларуси крайне низок. Такую оценку дают эксперты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Случаи инфицирования данным штаммом на территории страны не зарегистрированы, у нас отсутствуют его естественные переносчики. Вместе с тем реализуется комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение возможного завоза инфекции. В пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль прибывающих лиц. Ситуация также находится на постоянном контроле профильных специалистов.

Павел Семижон, заведующий лабораторией Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: Мониторинг хантавирусной инфекции и циркуляции хантавирусов в природных очагах у нас проводится достаточно давно. В этот весь процесс вовлечены все центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На регулярной основе осуществляется отлов мышевидных грызунов как в природных очагах, так и в антропогенных очагах. Проводится исследование на носительство данных хантавирусов. Повторюсь, в данном случае речь идет о тех хантавирусах, которые циркулируют на территории нашей республики. Это вирусы «Пуумала» и «Добрава-Белград».

Напомним, вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере, следовавшем из Аргентины на Канарские острова. Инцидент спровоцировал беспрецедентную операцию по эвакуации пассажиров; в ряде государств ввели карантинные ограничения. В настоящее время все кто был на борту изолированы и находятся под наблюдением медиков. Вирус был выявлен у 11 пассажиров лайнера, трое из которых скончались.

Отметим, многими хантавирусами, в том числе характерными для нашей страны, люди могут заразиться от грызунов при вдыхании частиц их выделений. Однако штамм «Андес» передается от человека к человеку при тесном контакте. Инфекция приводит к острой дыхательной недостаточности или поражению почек. Некоторые источники поспешили сравнить ситуацию с хантавирусом с началом пандемии COVID-19, однако Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что риск развития новой пандемии крайне низок.