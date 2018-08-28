Орнитолог комментирует резонансную историю с сомом и жареным воробьём

Все новостные ленты страны облетела фотография огромного сома, которого выловили витебские рыбаки. За счастливчиков порадовались все, кроме тех, кто был посвящен в детали. Радость от улова омрачили орнитологи, сообщив, что гигантский сом выловлен на жареного воробья. Такая рыбалка – незаконна.

Комментирует ситуацию гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский.

Орнитологов эта «удачная рыбалка» огорчила. Действительно ли, подобный способ ловли является незаконным?

Александр Винчевский, директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Проблема в том, что из природы изъята птица. У нас, по закону, все позвоночные животные охраняются, фактически все: воробьи, вороны, гуси, утки.

За каждого при незаконном изъятии из природы есть ущерб.

Как часто случаются такие нарушения?

Александр Винчевский:

К сожалению, по незнанию… Не то, чтобы для рыбалки, вообще, и птицы, и другие животные изымаются часто. Но проблема с этим случаем – то, что он получил резонанс такой: что вот, давайте, ловите воробьёв – наловите сомов. Что, в общем-то, неправильно, потому что, если бы журналисты заглянули в Интернет, увидели бы, что «жареным воробьём» иногда называется кусок войлока подпаленный.

И таких же сомов можно ловить, не убивая птиц.

Также Александр Винчевский рассказал о 15-ом Открытом чемпионате Беларуси по спортивной орнитологии – BirdRace-2018. Об условиях участия, о том, как проходят соревнования и чем наградят победителей, узнаете, посмотрев видеоматериал.