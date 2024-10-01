Глава МАГАТЭ лично посещал Украину 10 раз с начала конфликта

Беларусь на самом высоком уровне выражает приверженность вопросам ядерной безопасности в регионе и в различного рода опасные авантюры не бросается. Такова тональность встречи Александра Лукашенко с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Переговоры прошли 1 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В семи сотнях километров от нас Курская АЭС, в полутора тысячах – Запорожская. Вокруг постоянно идут бои, крупнейшая в Европе АЭС подвергалась обстрелам, после атаки двух беспилотников полностью выгорела градирня станции, отвечающая за охлаждение воды. Инспекторы МАГАТЭ работают там. И о том, что происходит на станции сейчас, директор агентства подробно рассказал Александру Лукашенко, тот в свою очередь прокомментировал не заданный, но витающий на просторах интернета вопрос о другой украинской АЭС и якобы наших планах на нее. Лукашенко – Гросси: ни у Беларуси, ни у России нет необходимости захватывать Чернобыльскую станцию.

Ясно, что сейчас идет информационное противостояние, но фейки и вбросы должны быть основаны на хоть какой-то правде, иначе это просто абсурд. Как в случае с ЧАЭС, которую по версии, не терпящей критики, белорусы должны захватить и передать в России. Вопрос – чтобы что? – видимо, в Украине уже давно не задают. Рафаэль Гросси позднее прямо сказал: для него было исключительно важно услышать все эти тезисы лично от Александра Лукашенко. Он человек слова. Гросси: было важно услышать личную позицию Президента Беларуси.

Гросси поделился своим видением того, как Беларусь может помочь в обеспечении ядерной безопасности на Курской и Запорожской АЭС, рассказал о том, что ни у него, ни у агентства не было опасений на счет нашей страны. А вот о чем генеральный директор МАГАТЭ сначала не рассказал, так это об обсуждении за закрытыми дверями ситуации в регионе и тезисе главы нашего государства в этом контексте: МАГАТЭ и лично его руководитель могли бы внести огромный вклад в миротворческую миссию между Россией и Украиной. Вероятно, обдумывал по пути в Островец.