Гросси: Беларусь – это пример, как страна может работать с МАГАТЭ и показывать свою открытость
Беларусь на самом высоком уровне выражает приверженность вопросам ядерной безопасности в регионе и в различного рода опасные авантюры не бросается. Такова тональность встречи Александра Лукашенко с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Переговоры прошли 1 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь сотрудничает с МАГАТЭ с момента создания организации, а самым тесным образом – построив собственную АЭС по самому современному проекту в партнерстве с союзной Россией. И это не только открыло перед Минском дверь в мировой клуб атомных государств, но и в корне «перекроило» национальную экономику. Сегодня приставка «электро» – это не только экологично, но и экономично. Технологии на основе электричества, целые кварталы электродомов, а также электробусы и электромобили на белорусских улицах тому подтверждение. К тому же сейчас активно обсуждается вопрос строительства второй атомной станции – специалистам предстоит просчитывать экономический эффект, а также определить наиболее подходящую площадку.
Вне всяких сомнений, атомная энергетика стала одной из флагманских отраслей национальной экономики. И это несмотря на страшный, но беспрецедентный по мировым меркам опыт преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Но тем пристальнее и внимательнее мы относимся к вопросам безопасной эксплуатации станции, какие бы инсинуации ни культивировали отдельные государства. Александр Лукашенко уверен, что наш опыт может быть полезным для МАГАТЭ. Уже за закрытыми дверями белорусский лидер и глава Международного агентства говорили и о ситуации в регионе. Александр Лукашенко уверен, что МАГАТЭ и лично его руководитель могли бы сыграть весьма важную роль в урегулировании украинского конфликта.
О чем еще говорили во Дворце Независимости? Все детали встречи в репортаже Алены Сыровой.
Важность этой встречи – в деталях. Беспрецедентный случай, когда в графике главы государства в день одного важнейшего и масштабного мероприятия – церемонии вручения верительных грамот послами 9 государств – проходит еще одна международная встреча. Каминный зал Дворца Независимости в статусе гостя занял руководитель МАГАТЭ и его команда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин Гросси, позвольте поприветствовать вас в Беларуси!
К этому визиту внимания было приковано не меньше, чем к строительству Белорусской АЭС. Как добирается, а главное – зачем? И о чем разговор вести будут? Достаточно понимать, наша страна с 1957-го (когда появилось агентство) сотрудничает, взаимодействует с ним, теснее – с момента принятия решения о строительстве АЭС, еще теснее – с момента ее запуска и обретения нами статуса ядерной державы. Кажется, именно его и боялись.
«Мы стали ядерной державой». Президент Беларуси провел переговоры с главой МАГАТЭ. Подробности.
А ведь сколько спекуляций на тему было – громче всех кричали в Литве, которая из своей Игналинской АЭС намерена сделать глубинный могильник радиоактивных отходов у границы с нашей страной. И в Польше, которая мечтает о второй своей АЭС. Но на каждом этапе строительства нашей АЭС руководствовались передовым опытом и собственным страшным в вопросах обеспечения безопасности и ничего не скрывали от того же МАГАТЭ.
Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:
Свой первый визит в Минск я совершил 12 лет назад, когда в Островце еще не была построена АЭС. Сейчас с большим удовольствием можно наблюдать, что оба энергоблока ядерной электростанции находятся в эксплуатации. Проект по строительству в Беларуси АЭС поначалу имел ряд вопросов и замечаний. И Беларусь в данном случае выступает примером того, как страна может работать с агентством, как тесно она может взаимодействовать с экспертами и миссиями нашей организации и показывать, в частности, открытость вашей страны к этому вопросу.