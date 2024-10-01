Гросси: Беларусь – это пример, как страна может работать с МАГАТЭ и показывать свою открытость

Беларусь на самом высоком уровне выражает приверженность вопросам ядерной безопасности в регионе и в различного рода опасные авантюры не бросается. Такова тональность встречи Александра Лукашенко с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Переговоры прошли 1 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь сотрудничает с МАГАТЭ с момента создания организации, а самым тесным образом – построив собственную АЭС по самому современному проекту в партнерстве с союзной Россией. И это не только открыло перед Минском дверь в мировой клуб атомных государств, но и в корне «перекроило» национальную экономику. Сегодня приставка «электро» – это не только экологично, но и экономично. Технологии на основе электричества, целые кварталы электродомов, а также электробусы и электромобили на белорусских улицах тому подтверждение. К тому же сейчас активно обсуждается вопрос строительства второй атомной станции – специалистам предстоит просчитывать экономический эффект, а также определить наиболее подходящую площадку.

Вне всяких сомнений, атомная энергетика стала одной из флагманских отраслей национальной экономики. И это несмотря на страшный, но беспрецедентный по мировым меркам опыт преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Но тем пристальнее и внимательнее мы относимся к вопросам безопасной эксплуатации станции, какие бы инсинуации ни культивировали отдельные государства. Александр Лукашенко уверен, что наш опыт может быть полезным для МАГАТЭ. Уже за закрытыми дверями белорусский лидер и глава Международного агентства говорили и о ситуации в регионе. Александр Лукашенко уверен, что МАГАТЭ и лично его руководитель могли бы сыграть весьма важную роль в урегулировании украинского конфликта.