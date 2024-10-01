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Александр Лукашенко направил соболезнования семье Вячеслава Добрынина в связи со смертью артиста

01 октября 2024 17:36
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Песни в его исполнении были хитами для многих поколений: «Не сыпь мне соль на рану», «Колдовское озеро», «Синий туман». 1 октября стало известно о смерти Вячеслава Добрынина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнования семье Вячеслава Добрынина в связи со смертью артиста-2

Композитор и певец ушел из жизни в возрасте 78 лет. Соболезнования родным и близким народного артиста России направил Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что частичка души Вячеслава Григорьевича, воплощенная в музыке, навсегда останется на белорусской земле, светлая память о нем будет жить в наших сердцах.

# Некролог # Вячеслав Добрынин

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