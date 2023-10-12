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Роман Головченко встретится с губернатором Челябинской области России

12 октября 2023 06:29
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Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в условиях жесткого внешнего давления. Ставка на региональное взаимодействие. На такой подход ориентирует Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа по выстраиванию взаимовыгодного партнерства получает новый импульс благодаря продуктивному диалогу.

Регулярно нашу страну посещают руководители российских регионов. Ответные визиты проходят постоянно. Сегодня, 12 октября, продолжается трехдневный визит правительственной делегации Беларуси в Россию.

Роман Головченко встретится с губернатором Челябинской области России-1

В рабочем графике встреча Романа Головченко с губернатором Челябинской области. Предусмотрена встреча деловых кругов Беларуси и этого российского региона. Завершится рабочий визит премьер-министра посещением завода «Урал», где он ознакомится с модельным рядом автопроизводителя. В центре внимания потенциал дальнейшего укрепления кооперационных связей Беларуси и России.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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