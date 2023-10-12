Роман Головченко встретится с губернатором Челябинской области России

Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в условиях жесткого внешнего давления. Ставка на региональное взаимодействие. На такой подход ориентирует Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа по выстраиванию взаимовыгодного партнерства получает новый импульс благодаря продуктивному диалогу.

В рабочем графике встреча Романа Головченко с губернатором Челябинской области. Предусмотрена встреча деловых кругов Беларуси и этого российского региона. Завершится рабочий визит премьер-министра посещением завода «Урал», где он ознакомится с модельным рядом автопроизводителя. В центре внимания потенциал дальнейшего укрепления кооперационных связей Беларуси и России.