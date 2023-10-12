Роман Головченко встретится с губернатором Челябинской области России

Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество в условиях жесткого внешнего давления. Ставка на региональное взаимодействие. На такой подход ориентирует Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа по выстраиванию взаимовыгодного партнерства получает новый импульс благодаря продуктивному диалогу.
Регулярно нашу страну посещают руководители российских регионов. Ответные визиты проходят постоянно. Сегодня, 12 октября, продолжается трехдневный визит правительственной делегации Беларуси в Россию.