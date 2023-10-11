50 лет творческой карьеры отмечает художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев

Новости Беларуси. Полвека на сцене. Золотой юбилей творческой карьеры отмечает сегодня, 11 октября, художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это имя широко известно далеко за пределами нашей страны.

Главным балетмейстером Большого Елизарьев стал всего в 26 лет. Хореограф в корне изменил традиционное представление о танце, не выходя при этом за рамки академического искусства. Благодаря его усилиям белорусский балет шагнул далеко вперед и добился международного признания. Постановки мастера полюбили в Венгрии, Польше, Вьетнаме, Японии, Швейцарии и многих других государствах. Среди самых ярких – «Кармен-сюита», «Сотворение мира» и «Спартак». Их видели крупнейшие сцены мира. Творчеству Валентина Елизарьева и его спектаклям посвящены многочисленные книги и фильмы.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

По распределению оказался на этой благословенной земле. Я вышел на сцену, и когда увидел эту грандиозную раздетую сцену, очень мощную, красивую, сказал: я здесь обязательно должен поставить спектакль или два. Так оно и случилось. А потом полюбил труппу, полюбил людей, с которыми я работаю, поставил спектакли.