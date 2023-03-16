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Фуд-корт и новые экспонаты. Чем отличается выставка «Беларусь интеллектуальная» в Гродно?

16 марта 2023 11:30
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Новости Беларуси. В Гродно первых посетителей встречает уникальная выставка «Беларусь интеллектуальная». Под крышей легкоатлетического манежа представлено более 400 экспонатов, которые презентуют 110 участников проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фуд-корт и новые экспонаты. Чем отличается выставка «Беларусь интеллектуальная» в Гродно?-1

Это технические достижения – как новейшие, так и те, что уже активно интегрированы в производство от белорусских ученых и студентов. Выставка организована по поручению главы государства, и она уже удивила жителей Минска, Гомеля, Могилева и Витебска. В Гродно экспозиция доступна до конца недели. Посетителям предложат подержать в руках образцы и макеты научных разработок, просмотреть видеоматериалы, ознакомиться с мультимедийными и интерактивными презентациями. На площадке у спорткомплекса размещена крупногабаритная техника, организована выездная торговля, зона фуд-корта.

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# Выставка # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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