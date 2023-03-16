Фиалка топяная, дикая черемша, подснежники. Какие первоцветы нельзя срывать и почему?

С наступлением весны природа оживает, а сквозь остатки снега пробиваются первоцветы. В Беларуси произрастает множество их видов, среди которых есть растения, включенные в Красную книгу.

Леонид Исаченко, начальник отдела контроля за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Их сбор запрещен, нарушать места их обитания тоже запрещено. За это предусмотрена административная ответственность. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь, статья 16.8 предусматривает ответственность для граждан до 30 базовых, а для юридических лиц – от 30 базовых. У нас к таким первоцветам относится черемша. Бывает два вида: домашняя и дикая. Запрещено дикую – это краснокнижный вид. Прострел луговой, фиалка топяная, медуница.

Покупка первых весенних цветов может привести к серьезным проблемам – это преследуется законом. А также нанести вред здоровью.

К примеру, прострел луговой именуется в народе как «сон-трава» и является ядовитым. Есть все шансы получить ожог или аллергическую реакцию, дотронувшись до него.

Ольга Свитковская, научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Существует очень интересная группа луковичных и мелколуковичных растений: галантус, эрантис, пушкиния, хионодокса, бульбокодиум, иридодиктиум. Все эти растения обладают одним очень ярким преимуществом – это ранние сроки цветения. Они цветут в наших условиях значительно раньше тюльпанов и нарциссов. Еще достоинством этих растения является то, что они совершенно неприхотливы в культуре. Они могут расти долгое время на одном месте без пересадки – 4-5 и более лет.

Интенсивность света для различных цветов будет своя. Одни – светолюбивые, а другие – наоборот. Тем временем в Ботаническом саду уже появились первенцы – желтые подснежники. Совсем скоро начнется парад первоцветов, и все вокруг заиграет яркими красками. Сектор кадастра растительного мира делает паспортизацию и прогноз развития популяций редких видов растений на территории нашей страны.

Олег Масловский, заведующий сектором кадастра растительного мира ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси»:

Готовим необходимые охранные документы, охранные обязательства на места произрастания этих растений. Они передаются в районные инспекции. Когда мы провели компьютерное моделирование распространения этих видов, мы удивились, поскольку обнаружили, что они распространены не равномерно по всей территории страны, а существуют центры концентрации. Большинство весенних растений сосредоточено как раз на Минской возвышенности. От стабильности под Минском весенних растений зависит стабильность всей популяции этих видов весенних не только для нашей республики, но и для многих окружающих стран Восточной Европы.