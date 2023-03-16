Главбух похитила более 600 тысяч рублей. Какие громкие преступления раскрывают сотрудники ОБЭП?

Экономика – сфера, которая часто привлекает тех, кто мечтает поживиться плодами чужого труда или заработать на противоправных поступках. Познакомимся с сотрудниками отделов по борьбе с экономическими преступлениями. Как наши герои выбрали профессию и с чем в борьбе с коррупцией сталкиваются чаще всего?

Денис Каробка, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД г. Минска:

На протяжении всего моего детства у меня было влечение к погонам. В 2017 году поступил в Академию Министерства внутренних дел на факультет милиции, специальность – экономическое право. В 2021 году пришел на службу в Заводское РУВД на должность оперуполномоченного. В декабре 2022-го был назначен на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам Заводского РУВД. Служба нравится, служба интересная.

Андрей Ильенков, начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД г. Минска, майор милиции:

Основными задачами, которые возложены на наше подразделение, является выявление экономических и коррупционных преступлений. Мы отслеживаем, как организации осваивают бюджетные денежные средства, пресекаем противоправные деяния, связанные с закупками субъектами хозяйствования, имеющими долю в основном фонде государства и так далее.

Денис Каробка:

Самое распространенное, что касается конкретно моей служебной деятельности, – это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Касаемо характера преступлений, которые наиболее часто нами выявляются, это хищение должностными лицами товарно-материальных ценностей, также хищение средств путем начисления премий своим подчиненным. Сотрудники ОБЭП выполняют много разноплановых задач в экономической сфере. Ежегодно специалисты разоблачают более 100 должностных лиц различного уровня. Андрей поделился одним из последних примеров.

Андрей Ильенков:

Главный бухгалтер одной из фирмы осуществляла хищения денежных средств путем перевода себе на банковскую карточку, помимо основной. Таким образом похитила более 600 тысяч рублей. Коррупционные преступления подразделяются на два вида: деловая и бытовая коррупция. Бытовая коррупция – это взаимоотношение физических лиц, когда, допустим, руководитель дошкольного учреждения получает взятки, чтобы ребенок пошел в сад, или когда врач получает деньги за выдачу липового больничного.