Караник: в финансовой поддержке учёных не должно быть уравниловки

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мне очень импонирует позиция Президента. Он всегда говорит, что мы ученых должны поддерживать, потому что развитие страны без научного сопровождения в наше время невозможно. Но в этой поддержке не должно быть уравниловки. Если ты защитил диссертацию, доказал, что можешь быть исследователем, обобщать информацию, генерировать новые идеи, и при этом остановился, государство тебе уже доплачивает за наличие степени, звания. Если желаешь, чтобы уровень доплаты был больше, продолжай исследовательскую работу, изобретай, создавай, получай новые знания и двигайся вперед. Тогда государство поддержит. Принцип велосипеда: пока двигаешься – сохраняешь равновесие, остановился – упал. Поэтому тем, кто движется, надо помочь ехать более быстро и более безопасно. Тех, кто остановился, надо поддержать, уважать предыдущие заслуги. Но при этом стимулировать тех, кто сохранил способность к движению.

Караник: за 9 месяцев 2025-го НАН заработала 64 млн долларов на экспорте. Подробности.