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Владимир Караник рассказал историю беженца, который шёл за «лучшей жизнью в Европу», но осел в Беларуси

12 декабря 2024 07:32
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Лицемерие ЕС привело к кризису на границе с Беларусью? Какие преступления скрывает «демократичный» Запад? Что Беларусь предпринимает для остановки кровопролития на своих рубежах? Смотрите в шестом выпуске документального проекта «17 мгновений» на СТВ. 

Владимир Караник рассказал историю беженца, который шёл за «лучшей жизнью в Европу», но осел в Беларуси-2

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
У нас есть примеры, когда человек, который шел за лучшей жизнью в Европу, поддавшись рекламе и призывам: «Приходите, мы всех примем!», он осел в нашем приграничном районе, работает механизатором, вместе с командой исполкома играет в футбол, баскетбол. И все абсолютно нормально реагируют на его не совсем белый цвет кожи. А у нас же многонациональное государство: поляки, украинцы – это наши поляки, это наши украинцы, это наши русские, это наши представители других народностей. Если они готовы трудиться на этой земле, жить в мире, они будут чувствовать себя в безопасности и комфорте.

# Владимир Караник # Беженцы # Иностранцы в Беларуси

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