Владимир Караник рассказал историю беженца, который шёл за «лучшей жизнью в Европу», но осел в Беларуси

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

У нас есть примеры, когда человек, который шел за лучшей жизнью в Европу, поддавшись рекламе и призывам: «Приходите, мы всех примем!», он осел в нашем приграничном районе, работает механизатором, вместе с командой исполкома играет в футбол, баскетбол. И все абсолютно нормально реагируют на его не совсем белый цвет кожи. А у нас же многонациональное государство: поляки, украинцы – это наши поляки, это наши украинцы, это наши русские, это наши представители других народностей. Если они готовы трудиться на этой земле, жить в мире, они будут чувствовать себя в безопасности и комфорте.