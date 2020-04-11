«Дорогой, ты пропустил три дня – это прогул». Как правильно оформить удалённую работу

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Дистанционная форма работы прописана в Трудовом кодексе, который 28 января вступил в действие. Там чётко прописано. Самое главное, что не нужно забывать, и люди допускают ошибку, что на такой вид работ не всё предприятие может перейти. Могут перейти определённые службы, которые не завязаны на производственный процесс. Для этого обязательно нужно решение: либо заявление самого работника и согласие нанимателя, либо, в любом случае, приказ нанимателя о том, что данный человек переходит на дистанционную форму работы и будут прописаны условия этой работы.

Это очень важный момент, потому что может сложиться такая ситуация: сегодня я пришёл, с руководителем договорился, я буду работать дома – на словах. Работаю дома, ситуация экономическая поменялась. Если понимаешь, что не вытягиваешь столько ставок работы и говорит: «Дорогой, ты пропустил три дня работы – это прогул». И увольняет по статье.

Поэтому всем рекомендую, что нужно юридически всё это оформлять. Это очень важный момент. Я не допускаю, что в организациях государственного сектора такое будет массово. Но то, что касается частного, не хочу никого обидеть, конечно, но когда таким способом могут воспользоваться, я допускаю, что может быть. Поэтому призываю всё делать на законодательном уровне

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