Открытие моста в Гродно перенесли: из-за ливня размыло обочины

Новости Беларуси. Вечерний праздник 17 июля в Гродно переносится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», губернатор области Владимир Караник только что доложил Президенту о последствиях разгулявшейся более часа назад стихии.

Из-за ливней в Минске и Гродно подтопило улицы. На региональные дороги повалило деревья

Главный аргумент, конечно, безопасность, к тому же атмосфера после ливня не праздничная. Откосы и обочины после сильного дождя предстоит восстановить. Как только будет возможно, на поврежденные участники зайдет тяжелая техника.