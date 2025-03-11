Экзамен на прочность – в Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооружённых Сил

Помимо попыток – к слову, безуспешных – обрушить белорусскую экономику, западная коалиция не оставляет планов расшатать ситуацию внутри нашей страны. Для этого используются всевозможные провокации, в том числе и военного характера. Чтобы выстоять, Беларусь должна быть способна адекватно отвечать на существующие вызовы и угрозы. Поэтому нам просто необходимо крепить и повышать свою обороноспособность. С этой целью в стране продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из ее завершающих этапов 11 марта состоялся на полигоне под Борисовом. Участие в нем приняли и военнообязанные, призванные из запаса. Подразделения отработали оборонительные элементы: отражение наступления условного противника, уничтожение незаконных вооруженных формирований. В ходе маневров широко применялись авиация, артиллерия и беспилотные летательные аппараты. Как прошел экзамен на прочность? Репортаж Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Полигон Борисовский. По замыслу учения, условный противник планирует прорвать оборону. Наши подразделения уже заняли огневые позиции и готовы отразить атаку противника. Условный противник ведет разведку, но наш ответ незамедлительный. Дозор поразил неприятеля. После неудачной попытки прорвать оборону наступление продолжилось. Уже с воздуха. В небе – штурмовая авиация, а также две боевые единицы Ми-24.

Наши подразделения успешно отражают очередной натиск врага. Военнообязанные ведут огонь по условному противнику из танковых пушек, противотанковых ракет и стрелкового оружия. Условия на полигоне максимально приближены к реальным. Только на время проверки боеготовности белорусская армия пополнилась 5 тысячами военнообязанных. У каждого из них за плечами срочная служба. За несколько недель удалось вспомнить, чему армия уже научила и получить абсолютно новые навыки.

Игорь Павлов, командир роты:

Служил в воинской части 5448, внутренние войска, Министерство внутренних дел. Так как я первый раз на такой должности – командира роты – то для меня это первый опыт. И первый раз это сложно. Люди пришли все взрослые, все адекватные, помогают, подсказывают, все выполняют. Проверка боеготовности Вооруженных Сил проводится ежегодно. Испытано временем – это наиболее эффективная форма подготовки войск. Позволяет не только контролировать уровень готовности белорусской армии, но и вносить изменения в системы, которые сегодня требуют уточнения.

Этот экзамен, опыт для военных сегодня крайне необходим. Ведь обстановку вокруг нашей страны по-прежнему нельзя назвать миролюбивой. У западных соседей мероприятия боеподготовки выросли в десятки раз. Войска НАТО стран Балтии и Польши вблизи наших границ. Да и разведка против нашего государства не прекращается.