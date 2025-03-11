Экзамен на прочность – в Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооружённых Сил
Помимо попыток – к слову, безуспешных – обрушить белорусскую экономику, западная коалиция не оставляет планов расшатать ситуацию внутри нашей страны. Для этого используются всевозможные провокации, в том числе и военного характера. Чтобы выстоять, Беларусь должна быть способна адекватно отвечать на существующие вызовы и угрозы. Поэтому нам просто необходимо крепить и повышать свою обороноспособность. С этой целью в стране продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из ее завершающих этапов 11 марта состоялся на полигоне под Борисовом. Участие в нем приняли и военнообязанные, призванные из запаса. Подразделения отработали оборонительные элементы: отражение наступления условного противника, уничтожение незаконных вооруженных формирований. В ходе маневров широко применялись авиация, артиллерия и беспилотные летательные аппараты.
Как прошел экзамен на прочность? Репортаж Глеба Прокофьева.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Полигон Борисовский. По замыслу учения, условный противник планирует прорвать оборону. Наши подразделения уже заняли огневые позиции и готовы отразить атаку противника.
Условный противник ведет разведку, но наш ответ незамедлительный. Дозор поразил неприятеля. После неудачной попытки прорвать оборону наступление продолжилось. Уже с воздуха. В небе – штурмовая авиация, а также две боевые единицы Ми-24.
Наши подразделения успешно отражают очередной натиск врага. Военнообязанные ведут огонь по условному противнику из танковых пушек, противотанковых ракет и стрелкового оружия. Условия на полигоне максимально приближены к реальным.
Только на время проверки боеготовности белорусская армия пополнилась 5 тысячами военнообязанных. У каждого из них за плечами срочная служба. За несколько недель удалось вспомнить, чему армия уже научила и получить абсолютно новые навыки.
Игорь Павлов, командир роты:
Служил в воинской части 5448, внутренние войска, Министерство внутренних дел. Так как я первый раз на такой должности – командира роты – то для меня это первый опыт. И первый раз это сложно. Люди пришли все взрослые, все адекватные, помогают, подсказывают, все выполняют.
Проверка боеготовности Вооруженных Сил проводится ежегодно. Испытано временем – это наиболее эффективная форма подготовки войск. Позволяет не только контролировать уровень готовности белорусской армии, но и вносить изменения в системы, которые сегодня требуют уточнения.
Этот экзамен, опыт для военных сегодня крайне необходим. Ведь обстановку вокруг нашей страны по-прежнему нельзя назвать миролюбивой. У западных соседей мероприятия боеподготовки выросли в десятки раз. Войска НАТО стран Балтии и Польши вблизи наших границ. Да и разведка против нашего государства не прекращается.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Та риторика, которая сегодня звучит от политиков западных, видите, какой она носит характер. Маски уже полностью сброшены. Никто не хочет ни мира, ни стабилизации обстановки. А всех только больше возбуждает агрессия, призывы продолжить военные действия, к примеру, Украины.
Пока подводить итоги проверки боеготовности рано. Необходимо провести серьезный анализ. Но уже смело можно сказать, что призванные из запаса высоко подготовлены и нацелены при необходимости встать на защиту нашей страны. И это продемонстрировали не на словах, а на деле.
Подробности в видео.