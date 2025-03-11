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Рыженков: белорусско-российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития

11 марта 2025 16:53
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Белорусско-российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития. В том числе и в рамках Союзного государства. Это констатировал Максим Рыженков на итоговой коллегии Министерства иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях усиления незаконных санкций западных стран в 2024 году МИД продолжал предпринимать меры по защите экономических интересов Беларуси.

Рыженков: белорусско-российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития-2

Экспортные потоки были переориентированы, выстроили новые логистические маршруты и схемы банковских расчетов. Несмотря на усилия Запада, Беларусь не просто компенсировала потери, но и существенно превысила экономические показатели.

Экспорт товаров и услуг в 2024-м вырос на 3,5 %. В денежном выражении – это 1 миллиард 700 миллионов долларов. В списке наших торговых партнеров – более 210 стран, но наиболее тесное и продуктивное сотрудничество налажено, конечно, с Россией.

Рыженков: белорусско-российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
В 2024 году белорусско-российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития по всем направлениям сотрудничества. В том числе и в рамках Союзного государства. В прошлом году нам удалось сохранить положительную динамику поставок белорусской продукции на этот важнейший рынок, обеспечив достойный прирост экспорта сформированной высокой базе – плюс 4,8 %.

По итогам 2024 года Беларусь также усилила взаимодействие с государствами Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Кроме того, постепенно восстанавливается сотрудничество и с европейскими странами. Несмотря на санкционную политику Запада, мы увеличили показатели торговли с рядом государств ЕС.

# Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Максим Рыженков # Беларусь-Россия

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