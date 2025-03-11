Рыженков: белорусско-российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития

Белорусско-российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития. В том числе и в рамках Союзного государства. Это констатировал Максим Рыженков на итоговой коллегии Министерства иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях усиления незаконных санкций западных стран в 2024 году МИД продолжал предпринимать меры по защите экономических интересов Беларуси.

Экспортные потоки были переориентированы, выстроили новые логистические маршруты и схемы банковских расчетов. Несмотря на усилия Запада, Беларусь не просто компенсировала потери, но и существенно превысила экономические показатели. Экспорт товаров и услуг в 2024-м вырос на 3,5 %. В денежном выражении – это 1 миллиард 700 миллионов долларов. В списке наших торговых партнеров – более 210 стран, но наиболее тесное и продуктивное сотрудничество налажено, конечно, с Россией.