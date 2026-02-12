В Португалии сильные дожди затопили север страны

В Португалии мощные ливни. Они на протяжении нескольких недель обрушиваются на страну. Накануне северные районы вновь оказались под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно сложная ситуация вокруг средневекового города Коимбра, где из-за подъема уровня реки возникла угроза прорыва защитных дамб. Муниципальные власти приняли решение о превентивной эвакуации. Около трех тысяч жителей пригородов, находящихся в зоне риска, вывезены в безопасные места. Полиция продолжает поквартирный обход, помогает людям покинуть дома и доставляет их в подготовленные пункты размещения. С конца января Португалию накрыла серия разрушительных штормов.

Больше всего пострадали центральные и южные регионы – сорваны крыши домов, затоплены населенные пункты, сотни тысяч человек оставались без электричества. Погибли не менее 15. Когда штормы начали ослабевать, страну накрыло новое явление – так называемая «Атмосферная река». Это широкий поток насыщенного влагой воздуха, который переносит огромные объемы тропической влаги. На этот раз основной удар пришелся на север.