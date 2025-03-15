В МАРТ обсудили защиту прав потребителей на марткетплейсах

Защита прав потребителей на маркетплейсах ключевой вопрос работы над законодательством в этой сфере. Такое заявление сделала представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Ко дню защиты прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта, ведомство проводит ряд просветительских мероприятий по всей стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законодательство, регулирующее интернет-торговлю, постоянно совершенствуется. Правила игры – и для продавцов в сети, и для гипермаркетов сегодня стараются унифицировать. Но, например, вернуть некачественный товар, приобретенный через интернет сложнее: зачастую логистику организует продавец за рубежом, в то время как маркетплейс является лишь местом оформления сделки. Но и он должен быть в ответе перед покупателем. Именно эти нюансы сейчас выносятся на обсуждение. При этом и права продавцов тоже не должны быть ущемлены.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Например, потребитель приобрел товар у продавца, который находится не в Беларуси. Поехать в другую страну и решать проблемный вопрос, например, с некачественным товаром, конечно же, он не сможет. Поэтому он будет вправе обратиться к интернет-площадке, а интернет-площадка обязана содействовать в защите его прав. И вот уже нюансы этого взаимодействия, кто и как что должен делать и какие обязательства будет нести интернет-площадка, как раз-таки и будет прописано в законе.

Вопрос защиты потребительских прав в нашей стране регулирует не только государство, но и общественные объединения. Так, например, в 2024 году в региональное общество защиты потребителей обратилось более 15 тысяч человек. Подали почти 400 исков в защиту прав потребителей, 90 % из которых были удовлетворены.