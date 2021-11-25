Караник: «Ключ к решению данной миграционной проблемы лежит в политической, а не в гуманитарной плоскости»

Новости Беларуси. По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители работают в кризисном центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Вместе они делают все возможное, для людей которые оказались в трудной ситуации. Наша съемочная группа продолжает работать на границе. Последние новости узнаем у Константина Герцева.

«Нам нужно попасть в Европу, чтобы жить по-человечески». Что говорят беженцы на границе на 18-й день – читайте здесь.

Константин Герцев, корреспондент:

Также логистический центр сегодня посетил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он проинспектировал, собственно, ход поставки гуманитарной помощи, так только белорусское общество Красного Креста на сегодняшний день поставило более 70 тонн продовольствия. Также руководство ознакомилось с нормами соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Так, я напомню, на территории лагеря продолжает свое дежурство две кареты скорой медицинской помощи, продолжает свою работу военно-полевая баня. Сегодня там принять душ уже смогли и мужчины. Также Владимир Степанович собственно уделил внимание всем аккредитованным журналистам и постарался ответить на вопрос, кто, от кого и от чего зависит скорейшее разрешение ситуации.