Караник: «Ключ к решению данной миграционной проблемы лежит в политической, а не в гуманитарной плоскости»
Новости Беларуси. По поручению главы государства интеграцию всех усилий оказания помощи беженцам обеспечивает Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его представители работают в кризисном центре, взаимодействуют и с общественными организациями, и с государственным сектором. Вместе они делают все возможное, для людей которые оказались в трудной ситуации. Наша съемочная группа продолжает работать на границе.
Последние новости узнаем у Константина Герцева.
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Константин Герцев, корреспондент:
Также логистический центр сегодня посетил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он проинспектировал, собственно, ход поставки гуманитарной помощи, так только белорусское общество Красного Креста на сегодняшний день поставило более 70 тонн продовольствия. Также руководство ознакомилось с нормами соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Так, я напомню, на территории лагеря продолжает свое дежурство две кареты скорой медицинской помощи, продолжает свою работу военно-полевая баня. Сегодня там принять душ уже смогли и мужчины. Также Владимир Степанович собственно уделил внимание всем аккредитованным журналистам и постарался ответить на вопрос, кто, от кого и от чего зависит скорейшее разрешение ситуации.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Ключ к решению данной миграционной проблемы лежит все-таки в политической, а не в гуманитарной плоскости. Что мы обеспечиваем физиологические потребности людей. Но основное требование, как вы видели, которое они высказывают, это либо дать возможность пройти к своим родственникам, либо предоставить гуманитарный коридор, где они будут находиться в более безопасных условиях, чем они оказались дома. Но это требует решения все-таки на политическом уровне. Люди не от хорошей жизни оказались здесь. Пока улица представляет угрозу для жизни, мы естественно будем предпринимать меры.