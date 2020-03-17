В Беларуси объявлен конкурс «Лучший отпущенный рыболовный трофей года». Какие условия?

Ловись большая и немаленькая. В Беларуси стартовал конкурс на «Лучший отпущенный рыболовный трофей года». Как проходит охота на крупную рыбу, сколько номинаций и какие призы ждут любителей посидеть с удочкой?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель конкурса на «Лучший отпущенный рыболовный трофей года» – Евгений Атрахимович и победитель конкурса на «Лучший отпущенный рыболовный трофей года» – Илья Аврейцевич.

Что за конкурс и в чем его суть?

Евгений Атрахимович, победитель конкурса на «Лучший отпущенный рыболовный трофей года»:

Конкурс стартовал относительно недавно, он уже проводится пару лет. Суть – привить людям культуру рыбалки, уважение к рыбе, не то, чтобы у всех было восприятие рыбалки, как добычи просто какого-то пропитания. Большая рыба – красивая рыба. Когда ты поймал, взял в руки, хочется реально отпустить, чтобы она продолжала жить и ты мог поймать в следующем году. Суть в чем? Чтобы люди про это узнали, донести до людей то, что можно не просто отпустить крупную рыбу, а еще можно получить вознаграждение.