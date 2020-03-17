В Беларуси объявлен конкурс «Лучший отпущенный рыболовный трофей года». Какие условия?
Ловись большая и немаленькая. В Беларуси стартовал конкурс на «Лучший отпущенный рыболовный трофей года». Как проходит охота на крупную рыбу, сколько номинаций и какие призы ждут любителей посидеть с удочкой?
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель конкурса на «Лучший отпущенный рыболовный трофей года» – Евгений Атрахимович и победитель конкурса на «Лучший отпущенный рыболовный трофей года» – Илья Аврейцевич.
Что за конкурс и в чем его суть?
Евгений Атрахимович, победитель конкурса на «Лучший отпущенный рыболовный трофей года»:
Конкурс стартовал относительно недавно, он уже проводится пару лет. Суть – привить людям культуру рыбалки, уважение к рыбе, не то, чтобы у всех было восприятие рыбалки, как добычи просто какого-то пропитания. Большая рыба – красивая рыба. Когда ты поймал, взял в руки, хочется реально отпустить, чтобы она продолжала жить и ты мог поймать в следующем году. Суть в чем? Чтобы люди про это узнали, донести до людей то, что можно не просто отпустить крупную рыбу, а еще можно получить вознаграждение.
Какие призы человек получает?
Евгений Атрахимович:
Отбор учредил денежный приз за одну номинацию, за каждую отпущенную рыбу ты получаешь 15 базовых величин, а за отпущенный трофей сома получаешь 20 базовых величин.
Зависит от размеров?
Евгений Атрахимович:
Там установлены размеры. Отпускаем рыбу по каждому трофею.
Как потом доказать жене, что был на рыбалке?
Илья Аврейцевич, победитель конкурса на «Лучший отпущенный рыболовный трофей года»:
Фото и видеоотчет.
Учитывается ли вес?
Евгений Атрахимович:
Фишка в чем? Процесс поимки рыбы от его начала и до взвешивания – ты должен заснять целое видео и его выложить потом.
Есть ли установленный тайминг?
Евгений Атрахимович:
Нет. В принципе, ты можешь даже не заснять поимку рыбы, но заснять процесс отпускания. Желательно, чтобы видео было целостным. Это будет, во-первых, людям более интересно, во-вторых, избавиться от недобросовестной конкуренции, потому что были такие вопросы, что вот я пойду в «Виталюр», куплю карпа и отпущу в водоем. Желательно, чтобы это было одним красивым видео, как поймал, достал из воды, положил на линейку или измерил рулеткой.
Были ли нарушители?
Евгений Атрахимович:
Я не помню.
Какие есть номинации?
Илья Аврейцевич:
Номинации есть от вида рыб – это карп, щука, сом, линь, лещ, язь.
Какие есть места с хорошим клевом?
Илья Аврейцевич:
Один из моих излюбленных водоемов – это озеро Нарочь. Если возле Минска, это Заславское и Вилейское водохранилище.
Евгений Атрахимович:
Кто любит рыбалку, поскольку мы пытаемся привить культуру к рыбалке, у нас есть рыболовный канал на YouTube, там мы стараемся снимать красивое и полезное видео, даем информацию, где ловить.