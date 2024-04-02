Проверка территориальной обороны продолжится во всех областях – Генштаб

В нескольких районах Беларуси начались учения сил территориальной обороны. Они проводятся в рамках проверки готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставится цель оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, совершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав выполнению своих обязанностей при решении поставленных целей.

Дмитрий Стрешинский, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Проверочные мероприятия территориальной обороны будут продолжаться во всех областях. В ходе их проведения на завершающем этапе будут проводиться командно-штабные учения с отработкой практических задач территориальной обороны, а также совместных действий с воинскими подразделениями и частями Вооруженных Сил. В ходе проводимых мероприятий мы особое внимание уделяем обучению должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов формированию народного ополчения, а также подготовке народного ополчения к выполнению возложенных на них задач.

Занятия по огневой, военно-медицинской и тактической подготовке – то, что ждет добровольцев. За ними закрепляется оружие. Защитников своей малой родины будут учить оказывать поддержку органам внутренних дел по обеспечению правопорядка.