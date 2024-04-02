В Беларуси родился белый верблюжонок

О верблюжонке, за судьбой которого благодаря социальным сетям наблюдают миллионы. Он появился на свет в агроусадьбе под Молодечно. В свои неполные 5 дней от рождения малыш настоящая звезда TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не только благодаря его редкому белому окрасу. Люди сопереживали трудностям, связанным с первыми шагами по земле.

При рождении малыш породы бактриан был достаточно слаб. Хозяева агроусадьбы круглосуточно дежурили рядом с ним. Сегодня он уже самостоятельно встает на ноги и может ходить. К слову, верблюжонок не альбинос, такой окрас шерсти – уникальная особенность. Имени у малыша пока нет, этот вопрос хозяева агроусадьбы вынесут на обсуждение в соцсети.

Анастасия Чернявская, хозяйка агроусадьбы:

Мы прибегнем к соцсетям, чтобы люди нам подсказали какие-то варианты. Будем тщательно рассматривать те, которые имеют какое-то значение, именно связанное с Беларусью. Потому что он родился в Беларуси, это чистый белорус. Кличка должна быть соответственной.