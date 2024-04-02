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В Беларуси родился белый верблюжонок

02 апреля 2024 13:46
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О верблюжонке, за судьбой которого благодаря социальным сетям наблюдают миллионы. Он появился на свет в агроусадьбе под Молодечно. В свои неполные 5 дней от рождения малыш настоящая звезда TikTok, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не только благодаря его редкому белому окрасу. Люди сопереживали трудностям, связанным с первыми шагами по земле.

В Беларуси родился белый верблюжонок-1

При рождении малыш породы бактриан был достаточно слаб. Хозяева агроусадьбы круглосуточно дежурили рядом с ним. Сегодня он уже самостоятельно встает на ноги и может ходить. К слову, верблюжонок не альбинос, такой окрас шерсти – уникальная особенность. Имени у малыша пока нет, этот вопрос хозяева агроусадьбы вынесут на обсуждение в соцсети.

В Беларуси родился белый верблюжонок-4

Анастасия Чернявская, хозяйка агроусадьбы:
Мы прибегнем к соцсетям, чтобы люди нам подсказали какие-то варианты. Будем тщательно рассматривать те, которые имеют какое-то значение, именно связанное с Беларусью. Потому что он родился в Беларуси, это чистый белорус. Кличка должна быть соответственной.

В Беларуси родился белый верблюжонок-7

В течение года верблюжонок будет неразлучен с мамой. Посетить их можно уже сейчас, но подойти близко, покормить и погладить малыша в ближайшее время все же не удастся.

# Человек и животные # общество

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