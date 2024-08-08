Капитальный ремонт за 60 дней! В Пинске обновляют важные социальные объекты

Подготовка школ к новому учебному году на контроле правительства Беларуси. Сегодня, 8 августа, у вице-премьера Игоря Петришенко состоялся предметный и конкретный разговор по степени готовности учреждений образования и материально-технической базы к новому учебному году в Пинске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На капитальный и текущий ремонт в городе, который входит в категорию с численностью населения 80+, выделили порядка 6 миллионов рублей. В рабочем маршруте оказались и другие объекты социальной инфраструктуры.

Кристина Протосовицкая, к орреспондент: Успеть за 60 секунд. Нет, ровно за 60 дней – столько времени отводят строителям на капитальный ремонт школы. Условия диктуют границы учебного года. И это им удалось.

Частичные разрушения стен, многочисленные трещины, старая столярка. Средней школе № 3 в Пинске насчитывается 80 лет, а нынешнее здание 1963 года постройки экстренно нуждалось в капитальном ремонте. Чтобы привести его в надлежащий вид, понадобилось порядка 700 тысяч рублей. Основную часть работ уже выполнили, завершить планируют к 20 августа.

В Пинске также капитально отремонтируют еще одну школу, всего же в Брестской области 1 сентября масштабно обновленными встретят школьников 22 учреждения образования. Срок строителям дается до 14 августа. В целом в Беларуси утверждена трехлетняя программа правительства по реконструкции, в перечне которой более 250 школ по всей стране.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы обсудили степень готовности к организации питания по новым правилам. С 1 сентября мы полностью, наши все школы переходят на новые условия. Мы услышали информацию о том, что все дооснащено.

С заботой о детях. В Пинске масштабно ремонтируют и детскую больницу. С элементами реконструкции и модернизации. С ходом работ ознакомился вице-премьер Игорь Петришенко. В здании 1980-х годов утеплили стены, обновили окна и все коммуникации. Отделочные работы уже на финишной прямой, на очереди главный этап – закупка нового оборудования. Детская больница – межрайонный центр помощи для более чем 80 тысяч маленьких пациентов из 4 районов Брестской области.