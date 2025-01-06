Каникулы под мирным небом – семьи из Донбасса проходят оздоровление в санатории под Витебском

В Витебской области принимают взрослых и детей из наиболее пострадавших от военных действий регионов Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже практически неделю в санатории отдыхают 15 семей.

Благотворительный фонд Алексея Талая, общественные организации, предприятия и просто неравнодушные люди объединились для того, чтобы окружить гостей добротой и заботой. Культурная программа, посещение спортивных площадок региона и настоящий калейдоскоп новогодних мероприятий. Гости едва успевают разбирать подарки.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Знаково, что именно сейчас мы встречаем делегацию, в период новогодних и рождественских праздников. Времени, когда все мы надеемся на чудо. Самое волшебное время, когда каждый взрослый себя ощущает в определенной степени ребенком. Конечно же, ни один нормальный человек не может быть полностью счастлив, радоваться, когда знает, что есть несчастные, в первую очередь дети. Поэтому, конечно, возможность поделиться с ними нашей добротой, теплотой, радушием – это здорово.

В теплой белорусской атмосфере начинают оттаивать большие и маленькие сердца. Гости из Мариуполя делятся непростыми историями и удивляют неугасаемой силой воли и любовью к жизни.

Ирина Миранович:

Не дай бог вам видеть такое, что мы видели. Мы очень рады вашему Президенту, который сдержал это все, чтобы не было войны.