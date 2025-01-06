Православные христиане украшают храмы к Рождеству

К особому празднику и подготовка соответствующая. Прихожане украшают храмы, создавая волшебную атмосферу для предстоящего торжества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Древесный аромат наполняет зимний церковный двор. В создании праздничных композиций – внимание к деталям. Зеленые ветви хвои, символизирующие жизнь и возрождение, в основе флористических аранжировок. В сочетании с исключительно белыми живыми цветами и получается та самая торжественность события, которую верующие ждут целый год.

Татьяна Тихонова, храмовый флорист:

Сначала мы расставляем цветы первого порядка, это крупные цветы, в данном случае орхидеи. Потом мы расставляем цветы второго порядка, в данном случае это кустовая розочка и эустома. И потом мы расставляем цветы третьего порядка – гипсофилы. Такой простой порядок. Главный цветок – это король, цветок второго порядка – это свита, и цветок третьего порядка – это народ, как в храме.

Сочельник – это особенный вечер перед Рождеством, время покоя и глубоких размышлений. Время, когда семьи собираются вместе, чтобы поделиться теплом своих сердец и вспомнить о глубоком значении праздника.