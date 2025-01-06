В Минске завершается ежегодный рождественский фестиваль «Радость»

Он собрал представителей монастырей со всей Беларуси, а также из России, Сербии, Молдовы, Греции и Сирии. Они привезли продукцию собственного производства – иконы, духовные книги, рукотворные товары и многое другое. Также подготовлена обширная культурная программа, в том числе для малышей, приобщившись к которой, ребята могут в доступной и игровой форме ознакомиться с Новым Заветом.

Анастасия Волкович, куратор рождественского православного фестиваля «Радость»: Две благотворительных акции, которые мы организовали в этот раз. Это благотворительная акция «Подари открытку». Это дети, которые больны тяжелыми заболеваниями, они рисовали эти открытки. Мы смогли их напечатать. За свободную жертву каждый мог приобрести. И второе – это уже адресная помощь. Мы помогаем очень тяжело больному мальчику Саше. Ему пять месяцев, тяжелый очень диагноз.

Юлия Черепанова, директор Челябинской иконной мастерской (Россия):

Наша иконная мастерская работает около 30 лет. И уникальность в том, что мы делаем все, у нас ручная работа, на хрустале делается рисунок из камня. Чаще всего это применяется малахит, аметист, нефрит, хризолит. То, чем богата земля уральская. Цены у нас разные. От 30 рублей и выше.

6 января фестиваль завершится. Еще до обеда он будет приветствовать посетителей, которые захотят провести время с родными и близкими и получить незабываемые впечатления.