Кандидат политических наук: ВНС не решит одномоментно все проблемы. Но оно должно стать важным шагом на пути к их разрешению

Новости Беларуси. Все меньше дней остается до главного политического события Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – это люди абсолютно разных профессий и возрастов. Среди них есть и те, кто на академическом уровне изучает политические процессы как внутри страны, так и на мировой арене. Кандидат политических наук и делегат из Бреста Эдуард Северин в деталях рассказал о предстоящем событии.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эдуард Николаевич, вы делегат ВНС и в то же время теоретик, который по полочкам разложит это для общественно-политической жизни в целом в Беларуси. В нынешней ситуации Всебелорусское народное собрание – это что?

Эдуард Северин, заместитель декана юридического факультета БрГУ им. А. С. Пушкина, кандидат политических наук:

Во-первых, нужно сказать, что это значимое событие в общественно-политической жизни современной Беларуси. Для меня Всебелорусское народное собрание – это в том числе своеобразный форум экспертов. Для меня Всебелорусское народное собрание сегодня является, наверное, итогом серии итоговых диалоговых площадок, сотни которых прошли по всей территории Республики Беларусь. Поэтому ВНС закономерно в современном этапе. В общем-то, Всебелорусское народное собрание – это очередной, наверное, важный шаг к развитию белорусской политической системы и в целом белорусского общества.

Кристина Протосовицкая:

Что вы ждете от ВНС, каким видите развитие?

Эдуард Северин:

Всебелорусское народное собрание, конечно, не стоит рассматривать как панацею от всех проблем, безусловно, но обозначить направление работы, обозначить основные, ключевые принципы, на основе которых будет осуществляться жизнедеятельность нашего общества, Всебелорусское народное собрание обязано. Нельзя, на мой взгляд, галопировать процесс, необходимо взвешенно исходить из той реальности, которая существует. В первую очередь для того, чтобы обеспечивать устойчивое развитие Белорусского общества, государства и личности, как составляющей их.

Кристина Протосовицкая:

Наверняка за последние полгода в этой студенческой аудитории прозвучало к вам немало вопросов. Что вообще происходит в Беларуси?

Эдуард Северин:

Мы живем в век или в период трансформации. Трансформации политической системы, отношений в социальной сфере, экономических отношений, наверное, трансформации системы ценностей, которые существовали традиционно. Мы сейчас вышли на новый период времени. В Республике Беларусь произошли социальные изменения, выросло новое электоральное поколение. Они сформировались на определенной системе ценностей, в том числе той системе ценностей, которая укоренилась благодаря бурному развитию цифровизации белорусского общества. Молодое поколение не плохое и не хорошее, оно просто другое, но оно заслуживает внимания, быть услышанным, понятым. В то же время мы должны помогать им формировать определенную точку зрения, не навязывая определенные стереотипы поведения, характерные, например, для советского периода. Но в то же время мы должны обосновывать те ценностные основания, на которых уже на протяжении, например, XX века развивалось белорусское общество. В том числе мы должны предоставлять конкретные факты с точки зрения событий Великой Отечественной войны. Мы видим, что сегодня идет явная и скрытая популизация идей нацизма, фашизма, радикализма как таковых. Нужно сказать, что зачастую в рамках информационного пространства, определенных порталов, нет альтернативной точки зрения. Здесь, наверное, нужно понимать, что демократия основывается в том числе на таких понятиях, как толерантность, веротерпимость, то есть это уважительное отношение к человеку-носителю другого мировоззрения. И это важно.

Кристина Протосовицкая:

Telegram-каналы, видеохостинги, социальные сети – это то, что сегодня является инструментом политической борьбы. То, что происходит в Беларуси, этот опыт уникален или это уже где-то было, но мы просто этого не заметили?

Эдуард Северин:

Нужно понимать, что сегодня информационное пространство, предоставляя информацию, требует от личности в первую очередь наличия знаний. Без знаний невозможно определить фейк – не фейк. К сожалению, сейчас достаточно понятным явлением выступает такая нехорошая форма реализации власти как манипулирование. Почему именно эта форма власти самая страшная с точки политологов? Потому что объект власти даже не догадывается о том, что выполняет волю субъекта власти. Поэтому манипулирование с применением информационных технологий, которые, наверное, сегодня выступают одним из наиболее весомых факторов политической социализации, – очень важный момент. Дети предоставлены сами себе в этой области. Я еще раз подчеркиваю: чтобы отличить ложь от выдумки, фейк от факта, необходимо знание. К сожалению, как показывает практика, фейк гораздо более эффективен, наверное, в десятки раз, чем антифейк. Понимаете, я прослеживаю социальные сети и анализирую, проводя определенные эксперименты с теми же студенческими блоками, и замечаю, что, пролистывая определенные социальные порталы с точки зрения информации, большинство студентов акцентирует внимание исключительно на заголовках, не вникая в сущность самой статьи, а она может быть вообще кардинально противоположна. Даже сами названия несут эффект манипуляции.

Кристина Протосовицкая:

ВНС сегодня может стать своеобразным ключом?