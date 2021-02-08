Игорь Луцкий: Мининформ отвечает за работу всех СМИ, которые будут аккредитованы и работать на ВНС

Новости Беларуси. В дни проведения Всебелорусского народного собрания национальные телеканалы будут работать в особом режиме. Для масштабного освещения во Дворце Республики сегодня уже оборудовали стационарные выездные студии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телезрители будут получать самую актуальную информацию с места событий от журналистов, делегатов, политологов и экспертов. Кроме нашего телеканала, свои телевизионные площадки также обустроили АТН Белтелерадиокомпании, телеканал ОНТ и МИР, в том числе есть и press wall «СБ.Беларусь сегодня». Во дворце есть и большой пресс-центр для печатных СМИ, представителей интернет-ресурсов, здесь же смогут работать и зарубежные журналисты.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Идет активная подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию. Работа СМИ не будет заключаться только в работе в эти два дня. Мы уже давно и активно включены в рассмотрение повесток, общаемся с делегатами, участниками съезда. Мининформ отвечает за работу всех средств массовой информации, которые будут аккредитованы и работать на этом мероприятии.