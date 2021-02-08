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Как будет работать выездная студия СТВ во Дворце Республики?

08 февраля 2021 16:37
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Новости Беларуси. Для масштабного освещения Всебелорусского народного собрания во Дворце Республики 8 февраля уже оборудовали стационарные выездные студии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Выездная студия СТВ разместилась на шестом этаже Дворца Республики. Плюс такой локации – отличная обзорность. Отсюда наша команда сможет контролировать обстановку в холле.

Как будет работать выездная студия СТВ во Дворце Республики?-1

С выездной студии планируются прямые включения корреспондентов. В съемочном арсенале СТВ четыре камеры, режиссерские и технические возможности обеспечит ПТС. Впрочем, опыт работы в таком ключе у телеканала уже есть.

Как будет работать выездная студия СТВ во Дворце Республики?-4

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров дирекции телепроизводства телеканала СТВ:
Сложности в студии этой никакой нет абсолютно, потому что все наработано. Европейские игры проходили, мы там наработали, набили себе руку, скажем так, и сейчас всего-навсего воплощаем, возможно, старые, но и новые идеи.

Как будет работать выездная студия СТВ во Дворце Республики?-7

Прямые эфиры репортеров и живые интервью экспертов из выездных точек будут включены в информационные часы СТВ, так что все актуальные новости смотрите в наших выпусках.

Большое ток-шоу про Всебелорусское собрание. С кем будут разговаривать по существу в студии СТВ?

В четверг и пятницу (11 и 12 февраля) в эфире телеканала СТВ новое ток-шоу, где ведущие встретятся с участниками ВНС и проведут разговор «По существу».

# Всебелорусское народное собрание # общество # Дмитрий Травин # Фотофакт

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