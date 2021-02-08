Как будет работать выездная студия СТВ во Дворце Республики?

Новости Беларуси. Для масштабного освещения Всебелорусского народного собрания во Дворце Республики 8 февраля уже оборудовали стационарные выездные студии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Луцкий: Мининформ отвечает за работу всех СМИ, которые будут аккредитованы и работать на ВНС Выездная студия СТВ разместилась на шестом этаже Дворца Республики. Плюс такой локации – отличная обзорность. Отсюда наша команда сможет контролировать обстановку в холле.

С выездной студии планируются прямые включения корреспондентов. В съемочном арсенале СТВ четыре камеры, режиссерские и технические возможности обеспечит ПТС. Впрочем, опыт работы в таком ключе у телеканала уже есть.

Дмитрий Травин, заведующий отделом телеоператоров дирекции телепроизводства телеканала СТВ:

Сложности в студии этой никакой нет абсолютно, потому что все наработано. Европейские игры проходили, мы там наработали, набили себе руку, скажем так, и сейчас всего-навсего воплощаем, возможно, старые, но и новые идеи.